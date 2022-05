Recall alert: Popular gummy candy brands may have metal strands inside

by Central Oregon Daily News Sources

The maker of Skittles, Starburst and Life Savers gummies candy has issued a recall for specific varieties due to the possible inclusion of a thin metal strand. That strand could be loose in the bag or inside the candies themselves.

To date, Mars Wrigley Confectionery US said it has received no reports of injuries. It says it first heard about the problem from consumers.

Look on the back of the package at the 10-digit manufacturing code. The first three digits will identify whether it is part of the recall, based on this table:

Item Number Description UPC Code (first 3 digits) 10188298 STARBURST® Gummies Original Share Size 3.5oz 10022000253092 136, 139, 140 10195414

10220867 STARBURST® Gummies Original Peg Pack 5.8oz 10022000253818

00022000284648 10188301 STARBURST® Gummies Sours Share Size 3.5oz 10022000253122 134,135, 137-142 10195413

10220796

10195750 STARBURST® Gummies Sours Peg Pack 5.8oz 10022000253801

00022000284617

10022000259384 134,135, 137-142 10220865 STARBURST® Gummies Sour Berries Peg Pack 5.8oz 00022000284624 135, 138, 139 10222236

10136761

10222238 LIFE SAVERS® Gummies Five Flavor Peg Pack 7.0oz, 3.22oz 10022000285277

10019000083422

10022000285291 136, 139 10081699

10195012 LIFE SAVERS® Wild Berries Gummies Peg Pack 7.0 oz 10019000083446

10022000244502 136 – 138, 140, 147, 149 – 152 10195000

10195014

10095001 LIFE SAVERS® Sour Gummies Peg Pack 7.0 oz, 180g 10022000242058

10022000244533

00019000170491 132-134, 139-140, 144-147, 149, 151, 152, 201 10224068

10228324

10229828 SKITTLES® Gummies Original Peg Pack 5.8 oz, 2.93oz 10022000285956

00022000286727

10022000287363 139 – 218 10229823

10230187 SKITTLES® Gummies Original Stand Up Pouch 12oz 10022000287325

00022000287434 139 – 218 10224070

10228325

10229830 SKITTLES® Wild Berry Gummies Peg Pack 5.8 oz, 2.93oz 10022000285970

00022000286734

10022000287387 138 – 218 10229825

10230290 SKITTLES® Gummies Wild Berry Stand Up Pouch 12oz 10022000287349

00022000287441 138 – 218 10240169

10242246

10240168 SKITTLES® Sour Gummies Peg Pack 5.8 oz 10022000289749

00022000291073

00022000289735 204 – 218

Mars Wrigley said it is working to have the products removed from store shelves. Until then, consumers are urged to throw out the recalled candy.

Questions can be directed to the company at 1-800-651-2564 or by visiting https://www.mars.com/contact-us

SEE ALSO: Check your freezer: Ground beef from Whole Foods may have hard plastic

SEE ALSO: FDA: Enough baby formula to go around, but not distributed correctly