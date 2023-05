Oregon pausing Homeowner Assistance Fund applications again

by Central Oregon Daily News Sources

Oregon Housing and Community Services says will again pause new applications for the Oregon Homeowner Assistance Fund at the end of May as it evaluates how much money is left to distribute. The state previously paused applications at the end of last year and reopened the process in March.

Here is a press release on the pause from OHCS in both English and Spanish.

SALEM, ORE. — Oregon Housing and Community Services (OHCS) will pause accepting new applications for the Oregon Homeowner Assistance Fund (HAF) program at 4 p.m. PST May 31. This pause will allow OHCS to process current applications in its queue and better project the amount of federal HAF funds remaining for homeowners. The state previously paused at the end of 2022 for the same reasons and has been reopened to accepting applications since March.

>>> Central Oregon Daily News is on YouTube. Click here to subscribe and share our videos.

“HAF is pausing again to make sure there are enough funds for qualifying homeowners who’ve already applied,” said Ryan Vanden Brink, assistant director of Homeowner Assistance Programs. “The program will likely reopen once we process additional applications already in the queue. If you are a homeowner falling behind, we encourage you to reach out to a state-approved homeownership center right away.”

Homeowners who are most at risk of foreclosure and housing displacement, socially disadvantaged individuals (as defined by U.S. Treasury), or otherwise meet one of the additional eligibility criteria listed at oregonhomeownerassistance.org are encouraged to apply for HAF assistance before 4 p.m. PST May 31.

RELATED: Oregon reopening homeowner assistance fund portal to new applicants

If a person has previously applied or begun an application, the pause will not impact them. Those who started their applications will still be able to access and complete them, and those applications that were previously submitted will still be processed. Applicants can continue to log on to the HAF portal to check the status of their application or scheduled payments. They can opt in to email alerts as their application advances.

To serve the most at-risk homeowners, as an exception to this pause, OHCS will continue to accept new applications submitted by housing counselors on behalf of homeowners who are in a judicial foreclosure or forfeiture action or have a verified foreclosure sale date. If a person is in a judicial action or in a nonjudicial foreclosure and can provide documentation of a pending foreclosure sale date, they should apply before the pause or work with a free housing counselor to submit their application.

OHCS planned its HAF program to operate as a safety net for the most at-risk eligible homeowners who have no viable workout options, and it will continue to operate HAF this way during the pause. As of May 12, 2023, OHCS approved 1,027 applications, totaling over $30 million of the $72 million budgeted for homeowners. In addition, 1,301 applications are currently being reviewed and 1,320 applications have been started but not completed for processing. At least 219 of the submitted HAF applications were or are in active foreclosure. The average award disbursed is nearly $30,000 per application.

Free help is available

During this pause, homeowners who have fallen behind or are at risk of missing a payment on their mortgage can continue to get free help from certified housing counselors around the state to learn about budgeting tools and evaluation of options to keep their homes, such as modifications, adding deferred payments to the end of a mortgage, or HAF. HAF may not be the best option for everyone, and it may prevent homeowners from servicer options available for different types of loans. Housing counselors are knowledgeable, experienced, and dedicated professionals who can help homeowners communicate with their mortgage servicers.

Search the full list of free certified housing counselors by county . Homeowners should be aware that some housing counseling agencies take longer to respond due to the holidays and remote working policies.

In addition to connecting with a certified housing counselor, Oregon homeowners should directly contact their mortgage servicers and lenders to see what types of mortgage assistance and foreclosure prevention programs are available. Homeowners who communicate with their lenders and servicers have some additional protections and usually have more time to figure out their options.

Avoiding fraud

The Oregon Department of Consumer and Business Services recommends being extremely cautious with offers to help from unauthorized companies or people. Homeowners are urged not to provide financial or personal information unless they verify the company or person’s licensing status. It does not cost anything to apply for the HAF program or meet with an Oregon housing counselor.

There are a number of common warning signs homeowners should watch out for that may indicate a scam. If a homeowner suspects they’re being contacted by a scammer, they can report it to the Consumer Financial Protection Bureau , the Oregon Department of Justice , or the U.S. Treasury’s Office of the Inspector General .

To verify a lender’s license, visit the Division of Financial Regulation’s license page and compare it with the Nationwide Multistate Licensing System (NMLS) license number. This number must be included on all advertising materials and should be easy to find. To verify a housing counseling agency’s status with the state, make sure they are listed on the OHCS website .

El estado anuncia nueva pausa en aceptar solicitudes para el Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda de Oregón

SALEM, ORE. — El Departamento de Vivienda y Servicios Comunitarios de Oregón (OHCS, por sus siglas en inglés) anunció que implementara una pausa en aceptar nuevas solicitudes para el Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda (HAF, por sus siglas en inglés) a partir de las 4 p.m. PST del 31 de mayo de 2023. Este periodo de pausa permitirá a la agencia procesar las solicitudes recibidas hasta la fecha, y calcular con la cantidad de fondos federales restante para proveer asistencia en el marco del programa. Anteriormente, el estado hizo una pausa a finales de 2022 por las mismas razones y desde marzo volvió a abrir el portal para el recibimiento de nuevas solicitudes.

“Estamos haciendo una nueva pausa para asegurarnos de que haya fondos suficientes para los propietarios de vivienda que ya han solicitado la ayuda y que califican para el programa”, dijo Ryan Vanden Brink, director adjunto de los Programas de Asistencia para Propietarios de Vivienda. “El programa probablemente se reabrirá una vez que procesemos las solicitudes que ya están en el sistema. Si usted es propietario de vivienda y está atrasado en sus pagos, le animamos a ponerse en contacto inmediatamente con uno de los centros de ayuda para vivienda aprobados por el estado.”

Los propietarios de vivienda que actualmente corren el riesgo de perder su vivienda por una ejecución hipotecaria, a quienes se encuentran en condiciones de desventaja social (de acuerdo a la definición del Departamento de Tesoro de EE.UU.), y a quienes de otra manera cumplen los criterios de elegibilidad del programa, deben enviar su solicitud antes de que la pausa entre en efecto a las 4 p.m. del 31 de mayo. La información sobre los criterios de elegibilidad del programa se encuentra en oregonhomeownerassistance.org .

La pausa no afectará a quienes ya hayan iniciado o presentado una solicitud. Las personas que ya iniciaron sus solicitudes, aún podrán completarlas y enviarlas, y quienes ya hayan enviado la solicitud, continuarán el proceso para determinar su elegibilidad. Los solicitantes aún pueden tener acceso al portal de HAF para completar su solicitud, o para verificar el estado de su solicitud. También pueden inscribirse para recibir alertas por correo electrónico a medida que avance su solicitud.

Como excepción a esta pausa, la agencia continuará aceptando nuevas solicitudes siempre y cuando sean presentadas por uno de los asesores de vivienda certificados, en nombre de propietarios que se encuentren en procesos activos de ejecución hipotecaria o tengan una fecha de ejecución judicial o de remate de la vivienda. Los propietarios deben alistar su documentación y enviar la solicitud antes de la pausa o ponerse en contacto con un asesor aprobado de vivienda para enviarla. La agencia diseñó el programa para que funcione como una red de seguridad para propietarios elegibles que tienen mayor riesgo de perder sus viviendas o que no tienen otras opciones para ponerse al día con los pagos de la hipoteca, y por lo tanto continuará operando de esta manera durante la pausa.

Desde el 12 de mayo de 2023, OHCS ha aprobado 1,027 solicitudes de asistencia, por más de $30 millones de los $72 millones disponibles para este fin. Además, hay 1,301 solicitudes siendo procesadas actualmente y 1,320 solicitudes más que se han iniciado pero no se han completado. De estas solicitudes, al menos 219 eran de propietarios que estaban o están en proceso de ejecución hipotecaria. El pago medio es de aproximadamente $30,000 por solicitud.

Ayuda gratuita disponible

Durante la pausa, los propietarios que se atrasaron con sus pagos de vivienda o están en riesgo de incumplimiento de los pagos de su hipoteca, pueden continuar obteniendo ayuda gratuita de los asesores de vivienda aprobados por el estado. Los propietarios pueden aprender cómo utilizar las herramientas para preparar un presupuesto, además de evaluar otras opciones para conservar sus viviendas, tales como modificaciones del préstamo, adición de los pagos diferidos de la hipoteca al principal, o para llenar una solicitud para HAF. Puede que HAF no sea la mejor opción para la retención de la vivienda, porque podría interrumpir o cambiar las opciones disponibles para cada uno de los préstamos hipotecarios, los cuales podrían estar ya disponibles por medio de los administradores hipotecarios. Los asesores de vivienda son profesionales que están debidamente informados y que pueden ayudar a los propietarios a comunicarse con sus respectivos administradores hipotecarios.

Aquí está una lista completa de asesores de vivienda certificados en cada condado que ofrecen asesoría gratuita. Los propietarios deben tener en cuenta que algunas de estas agencias se verán afectadas en responder inmediatamente debido a los feriados y vacaciones, además de trabajar fuera de sus oficinas.

Además de conectarse con un asesor de vivienda certificado, recomendamos a los propietarios de vivienda que se comuniquen directamente con sus administradores hipotecarios o compañías hipotecarias, para ver qué tipos de asistencia y programas de prevención de ejecuciones hipotecarias podrían estar disponibles para ellos. Los propietarios de viviendas que se comunican con sus compañías hipotecarias o administradores hipotecarios pueden tener algunas protecciones adicionales y generalmente podrían disponer de más tiempo para decidir acerca de sus opciones.

Evitar el fraude

El Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios de Oregón recomienda ser extremadamente cauteloso con ofertas de ayuda de compañías o personas sin licencia. Se aconseja a los propietarios de viviendas a no proporcionar información financiera o personal, a menos que verifiquen el estado de la licencia de la compañía o persona que les ofrece ayuda. El llenar una solicitud con HAF u otros programas legítimos de asistencia o el pedir ayuda de un asesor de vivienda no tienen costos adicionales. Los propietarios quienes sospechan que están siendo contactados por un estafador, pueden reportarlo a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (si te refieres al CFPB, el nombre oficial es Oficina para la Protección Financiera del Consumidor), el Departamento de Justicia de Oregón u Oficina del Inspector General del Tesoro de los Estados Unidos .