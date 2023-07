Oregon reopening homeowner assistance fund to new applicants; 500 may benefit

by Central Oregon Daily News Sources

Oregon Housing and Community Services (OHCS) will reopen the Oregon Homeowner Assistance Fund next month and accept new applications next month. There’s enough money left to support about 500 low-to-moderate income families.

The fund is aimed at helping homeowners who experienced severe financial hardship during the COVID-19 pandemic. It can cover past-due mortgages, ongoing payment assistance and more.

The program was put on hold at the end of May. OHCS said it was meant to catch up on applications and project how much money was left in the fund. However, the program continued to serve homeowners in active foreclosure.

OHCS says the state is prioritizing Oregon households that are at the highest risk of foreclosure. Once the $72 million of funding available for homeowners is gone, the program will end.

The portal opens at 10:00 a.m. on Aug. 2 at this link. It also includes details on eligibility requirements.

Here are more details from Oregon Housing and Community Services:

Free help is available

Homeowners can get free help from certified housing counselors around the state to learn about budgeting tools and evaluation of options to keep their homes, such as modifications, adding deferred payments to the end of a mortgage, or HAF. Housing counselors are knowledgeable, experienced, and dedicated professionals who can help homeowners communicate with their mortgage servicers.

Search the full list of free certified housing counselors by county. Homeowners should be aware that some housing counseling agencies take longer to respond due to high volume or remote working policies.

In addition to connecting with a certified housing counselor, Oregon homeowners should directly contact their mortgage servicers and lenders to see what types of mortgage assistance and foreclosure prevention programs are available. Homeowners who communicate with their lenders and servicers have some additional protections and usually have more time to figure out their options.

Avoiding fraud

The Oregon Department of Consumer and Business Services recommends being extremely cautious with offers to help from unauthorized companies or people. Homeowners are urged not to provide financial or personal information unless they verify the company or person’s licensing status. It does not cost anything to apply for the HAF program or meet with an Oregon housing counselor.

There are a number of common warning signs homeowners should watch out for that may indicate a scam. If a homeowner suspects they’re being contacted by a scammer, they can file a report with the Consumer Financial Protection Bureau, the Oregon Department of Justice, or the U.S. Treasury’s Office of the Inspector General.

To verify a lender’s license, visit the Division of Financial Regulation’s license page and compare it with the Nationwide Multistate Licensing System (NMLS) license number. This number must be included on all advertising materials and should be easy to find. To verify a housing counseling agency’s status with the state, make sure they are listed on the OHCS website.

El estado reabrirá nuevamente el portal para el Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda de Oregón

Se aconseja a los propietarios de vivienda a solicitar ayuda gratuita de los asesores de vivienda aprobados

SALEM, Ore. — El Departamento de Vivienda y Servicios Comunitarios (OHCS, por sus siglas en inglés) nuevamente comenzará a aceptar nuevas solicitudes para el Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda (HAF) a partir de las 10 a.m. el 2 de agosto de 2023. La agencia calcula que hay suficientes fondos para apoyar a unos 500 propietarios de viviendas adicionales que sean elegibles.

El programa es financiado por fondos federales temporales destinados a apoyar a los propietarios de vivienda que han experimentado graves dificultades financieras debido a la pandemia. HAF brinda ayuda a un número limitado de propietarios con ingresos bajos o moderados que se atrasaron con sus pagos de vivienda o están en riesgo de incumplimiento de los pagos de su hipoteca

La pausa que comenzó el 31 de mayo de 2023 permitió a OHCS procesar las solicitudes recibidas hasta la fecha y calcular para proveer asistencia en el marco del programa. Como excepción a la pausa, la agencia continúo aceptando nuevas solicitudes que fueron presentadas por los en nombre de propietarios que se encontraban en procesos activos de ejecución hipotecaria.

“Las familias de Oregón que se vieron afectadas económicamente por la pandemia del COVID-19 y que ahora están en riesgo de una ejecución hipotecaria, deben revisar los requisitos de elegibilidad de HAF y considerar entregar una solicitud”, dijo Ryan Vanden Brink, director adjunto de Programas de Asistencia para Propietarios de Vivienda de OHCS. “Cualquier propietario que se esté atrasándose con sus pagos debe ponerse en contacto de inmediato con su administrador hipotecario o con un centro de asesoría de vivienda donde puede obtener ayuda gratuita”.

HAF reabrirá con un enfoque hacia los propietarios elegibles que están a más riesgo de perder sus viviendas o que no tenían opciones para ponerse al corriente con sus pagos de la hipoteca. Los propietarios pueden obtener más información sobre los requisitos de elegibilidad y, si son elegibles, presentar su solicitud a partir del 2 de agosto de 2023, en oregonhomeownerassistance.org.

Los fondos de HAF son limitados. El estado está dando prioridad a los hogares de Oregón en mayor riesgo de perder sus viviendas. Una vez que se agoten los $72 millones disponibles para los propietarios de viviendas, el programa se cerrará. Incluso si los propietarios son elegibles, no hay garantía de que su solicitud sea financiada. Otras opciones que puedan ayudar a propietarios dependen de la hipoteca y el administrador. Los propietarios deben evaluar todas sus opciones.

Ayuda gratuita disponible

Los propietarios que se encuentran atrasados con sus pagos de vivienda o están en riesgo de incumplimiento de los pagos de su hipoteca, pueden obtener ayuda gratuita de los asesores de vivienda aprobados por el estado. Los propietarios pueden aprender cómo utilizar las herramientas para preparar un presupuesto, además de evaluar otras opciones para conservar sus viviendas, tales como modificaciones del préstamo, adición de los pagos diferidos de la hipoteca al principal, o para llenar una solicitud para HAF. Los asesores de vivienda son profesionales que están debidamente informados y que pueden ayudar a los propietarios a comunicarse con sus respectivos administradores hipotecarios.

Puede que HAF no sea la mejor opción para la retención de la vivienda, porque podría interrumpir o cambiar las opciones disponibles para cada uno de los préstamos hipotecarios, los cuales podrían estar ya disponibles por medio de los administradores hipotecarios. Los asesores de vivienda son profesionales que están debidamente informados y que pueden ayudar a los propietarios a comunicarse con sus respectivos administradores hipotecarios.

Aquí está una lista completa de asesores de vivienda certificados en cada condado que ofrecen asesoría gratuita. Los propietarios deben tener en cuenta que algunas de estas agencias se verán afectadas en responder inmediatamente debido a un volumen alto de trabajo o teletrabajo.

Además de conectarse con un asesor de vivienda certificado, recomendamos a los propietarios que se comuniquen directamente con sus administradores hipotecarios o compañías hipotecarias, para ver qué tipos de asistencia y programas de prevención de ejecuciones hipotecarias podrían estar disponibles para ellos. Los propietarios de viviendas que se comunican con sus compañías hipotecarias o administradores hipotecarios pueden tener algunas protecciones adicionales y generalmente podrían disponer de más tiempo para decidir acerca de sus opciones.

Evitar el fraude

El Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios de Oregón recomienda ser extremadamente cauteloso con ofertas de ayuda de compañías o personas sin licencia. Se aconseja a los propietarios de viviendas a no proporcionar información financiera o personal, a menos que verifiquen el estado de la licencia de la compañía o persona que les ofrece ayuda. El llenar una solicitud con HAF u otros programas legítimos de asistencia o el pedir ayuda de un asesor de vivienda no tienen costos adicionales.

Los propietarios quienes sospechan que están siendo contactados por un estafador, pueden reportarlo a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, el Departamento de Justicia de Oregón u Oficina del Inspector General del Tesoro de los Estados Unidos.

Para verificar la licencia de una compañía hipotecaria, prestamista, u otros servicios financieros visite la página de licencias de la División de Regulación Financiera y compárela con el número de licencia del Sistema Nacional de Licencias Multiestatales (NMLS). Este número debe incluirse en todos los materiales publicitarios y deben ser fácil de identificarlas. Para verificar la certificación de un centro de asesoramiento de vivienda, asegúrese de que esté incluido en el sitio de internet de OHCS.