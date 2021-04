Bend Police to host community forum on new body-worn cameras

Bend Police would like to invite you to our Body-Worn Camera Community Forum on May 6, 2021 at 6 p.m. to 7 p.m.

Join the live presentation via Zoom to ask questions about the new program.

Watch live or later via YouTube. Representatives from the Bend Police will answer questions from community members during the presentation about the body-worn cameras, the program, and policy. Spanish interpreting services provided.

Bend Police Department Body-Worn Camera Program Community Forum

5/6/21 6:00 PM

Zoom Online Webinar Link: https://bendoregon-gov.zoom.us/webinar/register/WN_TKy6_iGzTKKxTbvkzRqMJw

YouTube Livestream Link: https://youtu.be/2Oz7nJyi3ls

Spanish version is below:

Foro comunitario acerca de las cámaras usadas en el cuerpo por el Departamento de Policía de Bend el 5/6/21 a las 6pm por Zoom

La policía de Bend los invita a el foro comunitario acera de nuestras cámaras usadas en el cuerpo que se llevará a cabo mayo 6, 2021 de 6 p.m. a 7 p.m.

Acompáñenos a la presentación en vivo por medio de Zoom para hacer preguntas acerca de este nuevo programa. Lo puede ver en vivo o después por medio de You Tube. Representativos del departamento de policía de Bend contestaran preguntas de miembros de la comunidad durante la presentación acerca de cámaras usadas en el cuerpo, el programa, y los reglamentos. Interpretación en Español estará disponible.

Foro comunitario acerca de las cámaras usadas en el cuerpo por el Departamento de Policía de Bend

5/6/21 de 6 p.m. a 7 p.m.

Enlace de la reunión virtual en Zoom: https://bendoregon-gov.zoom.us/webinar/register/WN_TKy6_iGzTKKxTbvkzRqMJw

Enlace para ver la presentación en vivo por YouTube: https://youtu.be/2Oz7nJyi3ls