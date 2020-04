▶️ Los latinos luchan con COVID-19 y la falta de información

By ANYSSA BOHANAN

CENTRAL OREGON DAILY NEWS

Desde el comienzo de pandemia COVID-19

Gustavo Juarez como empresario y dueno de “Dos Amigos Entretainment” e tenido que cancelar por lo menos media docena de eventos en Oregon central y parece que aun tendre que cancelar algunos mas.

“Definitivamente mi negocio de entretenimiento a caido un 100% y no podemos hacer nada al respecto,” dijo Juarez.

Araceli & Alberto Rodriguez copropietrarios de los restaurantes “HOLA” aunque aun tenemos algunas de nuestras localidades abiertas donde pueden ordenar comida para llevar, hemos tenido que descansar a mas de la mitad de nuestros empleados.

“Aunque tenemos 6 localidades y 69 empleados, hemos llegado a sostener solamente 10 de ellos,” dijo Araceli.

Wendy & Cristian Munoz Recientemente asumimos el cargo de copropietarios de

“Mi Cantina Grill” en Septiembre y estabamos ansiosos por la nueva experiencia antes de que los restaurantes se vieran obligados a cerrar sus puertas.

“Nos estabamos acostumbrando a ver a nuestros clientes habituales y ver a todos entrar,” dijo Wendy.

“Los duenos de negocios latinos dicen que ellos como muchos en Oregon central han estado luchando durante la pandemia COVID-19

“Esta afectando a la comunidad latina de restaurantes y pequenos negocios,” dijo Juarez.

“Es muy dificil cuando tienes que llamar a todas las personas que has empleado durante anos y tienen familia y luego te llaman todo el tiempo, ‘Como te va? Han tenido noticias, vamos a poder recuperar nuestro trabajo?’, dijo Araceli.

Y no solo las empresas latinas estan luchando, tambien el propietario dice hay una desconeccion cuando se trata de obtener informacion sobre la pandemia en los medios locales.

“No hay una estacion local en espanol asi que no tenemos noticias en espanol para informar a la comunidad hispana aqui en la ciudad por lo que mucha gente se mantiene informada atraves de las redes sociales como Facebook,” dijo Juarez.

“Asisto a llamar a algunos de mis amigos que conozco y les hago saber lo que esta sucediendo porque se que no estan recibiendo esa informacion,” dijo Araceli.

Si bien cada dia tienen su propio conjunto de desafios, tienen la esperanza de que las cosas mejoren pronto.

“Mantengase positivo, esto continuara simplemente y con suerte volveremos a lo que sea normal,” dijo Araceli.

“Esto nos une a todos, estamos todos juntos en esto y juntos lo superaremos, asi que mantente positivo y seguro,” dijo Wendy.

This online script was presented in Spanish as a service to the Central Oregon Latino community.

Local programming on KOHD-ABC and KBNZ-CBS is now available with closed captioning in Spanish, provided by AWS Amazon automatic machine translation.